СМИ: Росгвардия попросила запретить продажу травматики

В России, возможно, запретят продажу так называемого травматического оружия, с такой инициативой выступила Росгвардия. При этом могут измениться в целом правила оборота гражданского и служебного оружия, об этом сообщает "Российская газета".

"Официально объявлено, что из этого пистолета убить нельзя"

Авторы поправок ссылаются на статистику, согласно которой подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с применением именно травматики. Злую шутку, по мнению экспертов, сыграла психология: официально объявлено, что из этого пистолета убить нельзя, вследствие чего обладатели травматического оружия часто не задумываются о реальных последствиях его применения. В результате ежегодно от выстрелов из "травматов" гибнут десятки человек. Не говоря о сотнях единиц, которые ежегодно теряются, крадутся и переделываются в боевые.

Также могут появиться новые пункты в условиях перерегистрации, гражданин, впервые получающий разрешение на приобретение гражданского огнестрельного оружия, помимо медицинских справок и справки от участкового, обязан сдать теоретический и практический экзамены — продемонстрировать знания законов и навыки владения своим оружием. При этом если ранее обладатели длинноствольного оружия, в отличие от владельцев травматических пистолетов, были избавлены от необходимости заново сдавать экзамены по окончании срока регистрации, то теперь такой поблажки не будет.

Послабления в правилах

В предложениях есть и некоторые послабления. В частности, предлагается перерегистрировать оружие не через пять, а через 10 лет. Также предлагается увеличить количество разрешенного длинноствольного оружия на 10 единиц. Упростится и сама процедура регистрации оружия - по электронной почте. Заявитель уже не будет должен бегать по несколько раз в полицию, выстаивать в очередях, а сможет просто подать электронное заявление со скан-копиями всех документов. Гражданину надо появиться в указанное время в лицензионном центре два раза — сначала показать свое оружие, а затем получить документ.

В России, по официальным данным, более 4,5 млн владельцев оружия, у которых на руках свыше 6 млн единиц гражданского оружия. Все данные занесены в Систему централизованного учета оружия.