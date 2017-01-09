Вечерний гейзер из кипятка на улице Гвардейская: на затопленной улице встали трамваи

В Казани накануне вечером затопило улицу Гвардейская, это произошло из-за гейзера с кипятком, который появился рядом с проезжей частью. Об этом сообщили казанцы, снявшие на видео коммунальный коллапс.

Вода начала поступать из канализационного люка в 19 часов, за полчаса она затопила целый участок, в результате там появился настоящий искусственный водоем. При температуре воздуха в -25 градусов вода быстро превращалась в лед, в результате льдом покрылись рельсы и трамваи встали. При этом весь этот участок погрузился в сильный туман из-за пара от горячей воды.

Работники "Водоканала" прибыли к месту ЧП к 21 часам, после чего началась ликвидация последствий.

Отметим, что предыдущий прорыв произошел на этом участке недавно - около недели назад.