В Казани дядя изнасиловал 11-летнюю племянницу, сняв все на мобильный телефон

В Казани 37-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю племянницу, сняв все на мобильный телефон. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Установлено, что весной 2016 года подозреваемый, проживавший с семьей брата, остался наедине с 11-летней племянницей и изнасиловал ее, сняв все это на мобильный телефон.

- Позже мужчина переехал от родственников и прислал девочке сделанные им фотографии, пообещав, что распространит их, если она расскажет о произошедшем, - сказали в ведомстве.

Обратив внимание на подавленное состояние ребенка, родители выяснили причину и обратились в правоохранительные органы.

- Причастность к совершению преступления мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, не признал, - добавили в Следственном комитете.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Расследование уголовного дела продолжается.