На развязке Сибирского тракта изменится движение: там поставили «кирпич»

В настоящее время знаки зачехлены и временно недействительны

В Казани на развязке Сибирского тракта напротив дома №32 изменится схема движения городского транспорта. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД города, передает Inkazan.

Сейчас на подъеме со стороны улицы Ямашева установлен знак «кирпич», который запрещает поворот налево на Сибирский тракт. Это вызвало негодование со стороны автомобилистов.

Сообщается, что накануне за проезд под запрещающий знак сотрудники ГИБДД лишали водительских прав. Однако в ГИБДД эту информацию опровергли.

- Как только будут установлены все необходимые знаки, схема движения изменится. В настоящее время знаки зачехлены и временно недействительны, - сказали в ведомстве.

В свою очередь эту информацию подтвердили и в мэрии города.

- Исполком устанавливает знаки по предписанию ГИБДД. Как только они устанавливаются, они сразу приходят в действие, - добавили в мэрии.