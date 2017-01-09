В Татарстане ученица попыталась разблокировать сотовый и случайно сообщила о бомбе в школе

В Альметьевске на 15-летнюю ученицу одной из школ города возбудили уголовное дело за сообщение о том, что в учебном заведении заложена бомба. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

По данным МВД, накануне в 13:46 с сотового телефона, принадлежащего 14-летнему школьнику, поступило сообщение о бомбе, свыше 300 учеников и учителей были эвакуированы, полиция и специально обученная собака осмотрели здание школы, бомбы найдено не было.

Было возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", была задержана 15-летняя ученица этой же школы.

- Девушка рассказала, что во время урока взяла сотовый телефон, оставленный без присмотра одноклассником. Попытавшись его разблокировать, она набрала номер "112". Услышав голос оператора, не задумываясь о последствиях, в шутку сообщила, что в школе заложена бомба, - рассказали в полиции.

В школе педагоги положительно охарактеризовали девушку. Ни она, ни члены ее семьи ранее не попадали в поле зрения полиции.

Сейчас изъята аудиозапись звонка, идет расследование. Стоит отметить, что уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.