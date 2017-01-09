Команда «КАМАЗ-Мастер» притворилась манекенами во время ралли «Дакар» в Боливии

Команда «КАМАЗ-Мастер» сняла Mannequin Challenge в день отдыха на ралли «Дакар» в Боливии. Видеоролик они выложили в Интернет.

В съемках были задействованы практически все участники команды «КАМАЗ-Мастер».

Кстати, накануне экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-Мастер» занял первое место на седьмом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Вторым стал голландец Тон ван Генугтен, он отстал от Сотникова на 2 минуты и 51 секунду.

После семи этапов в общем зачете лидирует голландец Жерар де Рой. Сотников отстает от него на 2 минуты 11 секунд. Третий и четвертый — также россияне — Эдуард Николаев и Айрат Мардеев, передает kommersant.ru.

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