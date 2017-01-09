В Казани раскрыли изнасилование около парка Кырлай, совершенное свыше 8 лет назад

В Казани сотрудники правоохранительных органов раскрыли изнасилование 18-летней девушки, которое произошло свыше 8 лет назад на улице Декабристов около дома №1 неподалеку от парка аттракционов "Шурале" (сейчас называется "Кырлай"). Об этом сегодня ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Преступление случилось 10 сентября 2008 года, на девушку напал парень, который изнасиловал ее и похитил сотовый телефон.

- Расследование продолжалось свыше 8 лет, выяснилось, что нападавшим был 22-летний житель Казани, ранее осужденный за разбой, - отметили в правоохранительных органах.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.