В Татарстане студентка зарезала парня из-за того, что он предпочел другую

В Буинске 19-летняя студента Ульяновского автомеханического техникума воткнула в грудь нож 23-летнему парню из-за того, что он предпочел другую. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на МВД по РТ.

Сообщается, что инцидент произошел в канун Рождества около местного Дома культуры.

- Во время ссоры молодой человек сказал ей, что предпочел другую. После этого, приревновав его, девушка вонзила в него нож, - рассказали в ведомстве.

23-летнего парня в тяжелом состоянии доставили в Буинскую районную больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Там его срочно прооперировали.

В настоящее время в отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Девушка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.