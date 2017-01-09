Из Казани открываются новые авиарейсы в Салехард и Пермь

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 16 января начинает выполнять полеты из Салехарда в Казань и Пермь, об этом сообщили в самой компании.

Каждый понедельник из Казани будут осуществляться рейсы по маршруту Казань – Пермь – Салехард. Вылет из Казани – в 7 утра, посадка в Перми – в 11 часов, посадка в Салехарде – в 13:20 по местному времени.

Обратные рейсы из Салехарда в Казань через Пермь будут выполняться по субботам. Вылет из Салехарда – в 15.20, посадка в Перми – в 17:40, посадка в Казани – в 17:40 по местному времени.

Перелет из Казани в Салехард обойдется в 8090 рублей в одну сторону

Рейсы выполняются на воздушных судах CRJ-200.