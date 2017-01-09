Правительство России предложило начать лишать должников единственного жилья

Министерство юстиции разработало соответствующий законопроект

Министерство юстиции России предложило лишать должников в стране единственного жилья, сейчас действует запрет на такую меру. Ведомство разработало соответствующий законопроект, сообщает сегодня ТАСС.

Минюст выступает против распространения исполнительского иммунитета на жилые помещения, "размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи".

По мнению Минюста, это означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя.

Стоимость единственного жилья, на которое обращается взыскание, должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. Размер жилья также должен превышать двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, эта норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 квадратных метров на человека.

Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.

Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику, ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако если он в течение трех месяцев не купит новое жилье, сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.