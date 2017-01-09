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Правительство России предложило начать лишать должников единственного жилья

Правительство России предложило начать лишать должников единственного жилья
16+
Фото: ProKazan
Министерство юстиции разработало соответствующий законопроект

Министерство юстиции России предложило лишать должников в стране единственного жилья, сейчас действует запрет на такую меру. Ведомство разработало соответствующий законопроект, сообщает сегодня ТАСС.

Минюст выступает против распространения исполнительского иммунитета на жилые помещения, "размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи".

По мнению Минюста, это означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя.

Стоимость единственного жилья, на которое обращается взыскание, должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. Размер жилья также должен превышать двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, эта норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 квадратных метров на человека.

Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.

Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику, ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако если он в течение трех месяцев не купит новое жилье, сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.

Н. Вильданов, 10.01.2017, 08:11
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин10 января 2017, 08:20
Правильно выгнать всех жильцов из квартир и всех посадить в тюрьму
0
12
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Для Народа10 января 2017, 08:23
Делайте что хотите
0
3
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Горожанин10 января 2017, 08:27
25 лет строгача тем, кто такое предлагает.
0
13
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Горожанин10 января 2017, 08:32
Этот Закон открывает путь к бесконечному и безудержному повышению тарифов ЖКХ и подведению граждан к краю пропасти и выселению ! Таких решений в холодной стране, как наша , принимать невозможно и бесчеловечно - у нас не США , где можно жить в коробке из-под телевизора ! Мало у нас бездомных замерзает зимой и гибнет на улицах ?! Это только для южных стран - африки, туниса и ЮАР и т.д. Ну , безмозглые, пьющие боярышник "юристы" сидят в минюсте ! Вы вначале размер Потребительской корзины посчитайте, МРОТ , включив туда тарифы ЖКХ и чтобы корзина была , как в США или ЕС , а уж потом рот открывайте ! Они решили из ЖКХ сделать себе "Газпром" и приравнять куб. воды к нефти или газу ?!.
Минюст безумен и преступен - если они так решают !
Лучший комментарий
1
26
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 08:32
уже принят Закон о взыскании задолженности без суда и следствия. Напишет какой-нибудь банковский мошенник. что ты должен и на улицу выбросят из единственного жилья.
0
5
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Горожая10 января 2017, 08:39
В очередной раз хотят ,,изнасиловать,, нашу Конституцию.
0
6
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Горожанин10 января 2017, 08:40
У нас юридическая безграмотность населения до сих пор на высоком уровне, поэтому развито мошенничество в том числе и на государственном уровне
0
6
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Горожанин10 января 2017, 08:59
Так можно до нормы двух метров дойти. Хотя можно и полметра - стоя
0
1
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Люма10 января 2017, 09:02
I do not have any
0
0
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Горожанин10 января 2017, 09:08
Начало пусть снизят цены на ЖКХ только потом думают о выселении должников с предоставлением им другого жилья, и ещё, а как быть дедомовских которых отобрали у родителей алкашей? Им куда идти после окончание школы дедомовской. Народу пора за оружие браться и правительство свергнуть в месте с чинушами ворами.
0
2
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Горожанин10 января 2017, 09:16
86% за едро и Путина, кстати
0
0
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Горожанин10 января 2017, 09:21
Все правильно, нефиг пить -куруть и шлться...идите не завод работать...ДОлгок не будет...а то привикли жить наплевательски, курят, мусорят, скорость превышают, налоги не платят...ВСЕ ....пришло время за все надо платить, учиться нужно было в школе хорошо и родителей слушать...
3
0
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ага10 января 2017, 09:22
"Жидкая" подача материала в духе копипастного издания. В законопроекте указано на "двойное, по сравнению с нормами, превышение стоимости (метража) имеющегося жилья должника". Много таких должников? От каких цифр отталкивались, предлагая такой закон? По какой категории граждан "пройдется" этот закон? Если по малочисленным "зажравшимся", которые не платят при возможности это сделать- это одно. Разработан ли детально механизм реализации конфиската? Что-то мне подсказывает, при реализации открываются "широкие возможности" для жулья всех мастей (от оценщика до продавца от муниципалитета). Я, лично, не против, если у Мингазова "отожмут" домину на набережной. Напомню, Мингазов на несколько лярдов "торчит" (поручителем был).
0
1
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Горожданен10 января 2017, 09:31
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно, нефиг пить -куруть и шлться...идите не завод работать...ДОлгок не будет...а то привикли жить наплевательски, курят, мусорят, скорость превышают, налоги не платят...ВСЕ ....пришло время за все надо платить, учиться нужно было в школе хорошо и родителей слушать...
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Если тебя будут в попу иметь ты тоже будешь говорить ,,все правильно,,?вот из за таких петухопатриотов и принимают такие законы! (
0
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Горожанин10 января 2017, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
86% за едро и Путина, кстати
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Ты в это сам то веришь?!!
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