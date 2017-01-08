Гендиректор «КамАЗа»: организаторы «Дакара» делают все, чтобы убрать нас из гонки

Организаторы ралли-рейда "Дакар" делают все возможное, чтобы убрать российскую команду "КамАЗ-мастер" из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом сообщил генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин, передает сегодня ТАСС.

- Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в "Дакаре". Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать, - сказал Когогин.

По его словам, "КамАЗ-мастер" не "может принимать участие в ралли с техникой, которая не дает возможности бороться за лидирующие позиции".

- Поэтому некоторое время назад я заявил, что "КамАЗ-мастер" может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени. Разработка нового 13-литрового мотора займет полтора года, а сделать его спортивным - сложно прогнозировать, сколько это может занять времени, - отметил Когогин.

Ралли-рейд "Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. На данный момент экипажи "КамАЗ-мастер" занимают второе, третье и четвертое места в зачете грузовиков. Лидирует голландец Жерар де Рой на "Ивеко".

Справка



Протяженность маршрута более 8800 километров, включая 4000 километров скоростных участков, 12 этапов. 6 дней гонки пройдет на высоте свыше 3000 метров. 316 экипажей на старте: 83 джипа / 50 грузовиков/ 146 мотоциклов / 37 квадроциклов из 59 стран.



2800 человек на каждом бивуаке 80 участников впервые стартуют на гонке телетрансляции на 190 стран мира. 19 лет возраст самого молодого участника – Николаса Амора (штурман, Аргентина) 15 процентов участников – французы, 14 процентов – голландцы, 11 процентов — аргентинцы.