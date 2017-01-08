Власти РТ пригрозили наказать компании, обещающие «вытащить» вклады из Татфондбанка

Соответствующая просьба к властям поступила от временной администрации банка

Глава Минэкономики РТ Артем Здунов пригрозил начать наказывать людей и организации, которые обещают "вытащить" из Татфондбанка и Интехбанка средства, не застрахованные в Агентстве страхования вкладов. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о появившихся в соцсетях услугах так называемых юристов, которые заявляют о возможности получить свои средства из ТФБ за определенную плату.

- У меня был предметный разговор с руководством временной администрации по этому поводу. Потому что поступают [предложения вернуть средства] не только от физических, но и от юридических лиц. [Эти люди] находят клиентов не только в Казани, но и в Москве и начинают вести с ними [вкладчиками] какой-то диалог... Была просьба от временной администрации, чтобы тут же сообщали информацию об этих лицах, чтобы против них возбуждались соответствующие дела, потому что все счета, пополненные до моратория, заморожены, по ним движений быть не может, - заявил министр.

Также сегодня стало известно, что на 9 января более 98 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили страховые возмещения от банков-агентов на сумму 35 млрд 767 млн рублей - это составляет 77,2 процента от общей суммы страховых выплат.

При этом платежи по 609 счет-фактурам за ЖКУ в разных районах Татарстана на 2,8 млн. рублей "подвисли" в Татфондбанке. Именно столько домохозяйств получат "платежки" за декабрь вместе с ноябрьскими "долгами".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.