В новогодние праздники татарстанцы устроили массовую драку с гражданами Северной Кореи

После инцидента все остались живы, но один кореец оказался в больнице. Сейчас он находится в коме

В новогодние праздники двое жителей Высокогорского района Татарстана устроили массовую драку с гражданами Северной Кореи. Об этом сегодня в ходе итоговой пресс-конференции рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ полковник полиции Фяргат Мухаметзянов.

По словам Мухаметзянова, татарстанцы пришли к рабочим из Северной Кореи в гости, которые работают в Татарстане на законных основаниях.

- Местные жители принесли с собой бутылку шампанского, угостили корейцев. После этого на бытовой почве у них возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой пятеро корейцев избили одного местного жителя, - сказал Мухаметзянов.

После этого местный житель позвал своих друзей. Клюшками и палками они избили граждан Северной Кореи.

- В результате массовой драки один 49-летний кореец оказался в больнице, сейчас он в коме. Другие отделались травмами, - добавил Фяргат Мухаметзянов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.