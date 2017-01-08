В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов

Запланированный на сегодня флешмоб пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов. Соответствующее объявление было опубликовано в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

- Мероприятие в 12:00 на площади Свободы в Казани отменено в связи с сильными морозами, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Казани прошло первое общее собрание пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка». На встречу пришли более 50 человек - простые вкладчики, юрлица и вкладчиков с доверительным управлением.

На собрании обсудили план дальнейших действий по возврату своих вкладов из этих двух татарстанских банков. Основное требование пострадавших — проведение санации кредитных организаций и предоставление от уполномоченных органов полного отчета по ситуации.