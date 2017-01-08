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В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов

В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов
16+
Фото: ProKazan.ru

Запланированный на сегодня флешмоб пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов. Соответствующее объявление было опубликовано в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

- Мероприятие в 12:00 на площади Свободы в Казани отменено в связи с сильными морозами, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Казани прошло первое общее собрание пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка». На встречу пришли более 50 человек - простые вкладчики, юрлица и вкладчиков с доверительным управлением.

На собрании обсудили план дальнейших действий по возврату своих вкладов из этих двух татарстанских банков. Основное требование пострадавших — проведение санации кредитных организаций и предоставление от уполномоченных органов полного отчета по ситуации. 

Люция Кашапова, 09.01.2017, 14:39
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин09 января 2017, 14:46
Как прекрасен этот мир посмотри
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Горожанин09 января 2017, 15:02
Школьники собирались флешмоб устраивать?))
вклады уже давно возвращают людям.
4
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Горожанин09 января 2017, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
Школьники собирались флешмоб устраивать?))
вклады уже давно возвращают людям.
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Вклады физлицам и то не все суммы, то что говорят тебя вот таким образом обманывают а бедные юрлица до сих губы грызут и нокти юрлицам!!!
0
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Ирина09 января 2017, 15:08
Смешно. Не настолько большая проблема, судя по всему, раз морозы остановили такое "масштабное действо"
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Горожанин09 января 2017, 15:10
Вот лошары позорные
2
0
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Горожанин09 января 2017, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Вклады физлицам и то не все суммы, то что говорят тебя вот таким образом обманывают а бедные юрлица до сих губы грызут и нокти юрлицам!!!
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Кто кому нокти грызёт?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 января 2017, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Вклады физлицам и то не все суммы, то что говорят тебя вот таким образом обманывают а бедные юрлица до сих губы грызут и нокти юрлицам!!!
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Новости читайте. Вклады начали возвращать и юридическим лицам.
0
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Горожанин09 января 2017, 15:25
Слабаки. Кишка тонка, нет вам за это денег.
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Горожанин09 января 2017, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Новости читайте. Вклады начали возвращать и юридическим лицам.
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каким юр лицам ? ИП или ООО ???

СПАРТАК сколько получит ?
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