СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Евровидении» в Киеве‍

Кандидатуру финалиста шоу "Голос" Александра Панайотова для поездки на музыкальный конкурс "Евровидение" в Киев одобрили в музыкальной дирекции Первого канала, сообщает Life.ru.

По данным издания, Панайотов – кандидат номер один для участия в "Евровидении" в 2017 году. По имеющимся данным, в этом году Первый канал якобы снова принял решение не проводить национальный отбор, и артиста для конкурса выберут как в последние несколько лет – советом российского оргкомитета.

Как сообщается, через месяц Первый канал объявит о своем решении представителям "Евровидения", которым принадлежит исключительное право первыми официально называть конкурсанта от той или иной страны.

Сам Панайотов — уроженец Запорожья — сказал, что о решении Первого канала ему пока ничего не известно.

ProUfu.ru отмечает, что в прошлом году украинская певица Джамала заняла первое место, поэтому конкурс пройдет в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.

Справка



Александр Панайотов (род. 1 июля 1984, Запорожье, УССР, СССР) — российский певец, автор-исполнитель. 23 сентября 2016 года участвовал в слепых прослушиваниях 5-го сезона шоу "Голос". 30 декабря занял второе место в шоу Голос, уступив в финале Дарье Антонюк.



С 2005 года Панайотов участвует в отборе России на конкурсе песни "Евровидение", однако победить на этом конкурсе ему не удавалось.



В 2005 году в дуэте с Алексеем Чумаковым занял второе место на открытом отборе Первого канала с песней "Балалайка", в 2007 году дуэт стал вторым на закрытом отборе с песней "Не моя", а в 2008 году уступил всего один балл Диме Билану с песней "Полумесяц и крест".



На Украине в 2009 году с песней «Супергерой» занял второе место.



В 2010 году выставил на конкурс композицию "Maya Showtime".



В 2016 году Панайотов заявил, что готов поехать на Евровидение в Киев от России "с миссией объединения, примирения, с песней, которая бы растопила все сердца".