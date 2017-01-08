В Челнах умерла школьница, которая принимала таблетки для похудения

В Набережных Челнах на глазах у матери умерла 16-летняя школьница. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сообщается, что девочка весь день находилась дома, а ее мама была на работе.

- В какой-то момент школьница почувствовала себя плохо, о чем она сообщила своей матери по телефону, - говорится в сообщении.

Женщина приехала домой и вызвала скорую помощь. Однако девочка умерла до приезда врачей.

Судмедэксперты установят причину смерти девочки. Известно, что школьница ранее принимала таблетки для похудения. Но в последние две недели от них отказалась.