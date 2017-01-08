В Казани рабочий в Рождество облил себя керосином и поджег

В казанском поселке Аки 56-летний рабочий завода облил себя керосином и поджег, об этом происшествии, случившемся в Рождество, 7 января, ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным следственных органов, пьяный мужчина у себя дома по улице 2-я Сосновая попытался покончить с собой, решив сжечь себя.

- Пострадавшего с ожогами 1-2 степени госпитализировали в РКБ, причины самоубийства выясняются, - сообщили в правоохранительных органах.