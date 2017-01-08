«Уставшие» в Казани Дед Мороз и Снегурочка стали героями соцсетей

Героями социальных сетей стали «уставшие» Дед Мороз и Снегурочка, которые расположены у перекрестка улицы Чистопольской и проспекта Ибрагимова.

Поникшие фигуры Деда Мороза и Снегурочки из Татарстана прославились на всю Россию. Жители Казани рассылают своим друзьям и знакомым фото с ресурса «Yaplakal.com».

- Согнуло от смеха или все-таки алкоголь?, - пишут пользователи соцсетей.

- Он просто не выдержал.

- Хорошо отметили Новый год.

«Обвал» новогодних фигур произошел, возможно, из-за перепада температуры. Как сообщают очевидцы, Дед Мороз и Снегурочка «сдулись» в канун Рождества.