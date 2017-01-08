В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах‍

В Казани на Волге за сутки утонули два снегохода c четырьмя мужчинами, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Инцидент случился около поселка Отары сегодня во втором часу ночи.

Очевидцы сообщили о том, что двое рыбаков провалились под лед на снегоходе, пострадавшие сумели выбраться самостоятельно, после чего ушли с места происшествия.

Но на поиски пострадавших выдвинулись друзья, которые также провалились под лед на снегоходе в 20 метрах от берега. Спасателям удалось спасти двух мужчин 33 и 34 лет, их обогрели и доставили домой в поселок Отары.

В результате происшествия никто не пострадал, под водой оказались два снегохода.