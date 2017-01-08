В Казани пар из бассейна «Ривьеры» приняли за дым и вызвали пожарных

В казанском аквапарке "Ривьера" пар из открытого бассейна приняли за дым, после чего вызвали пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение от жительницы города о происшествии поступило в 20:47, она увидела пар из своего дыма.

- На место автоматом по второму номеру выехали подразделения Казанского гарнизона. Отбой в 21:11. По факту - дым из открытого бассейна. Перепад температур, - сообщили в МЧС.