В Татарстане жители Бугульмы пожаловались Путину на плохую уборку дорог от снега

В редакцию портала ProKazan.ru обратились жители Бугульмы и прислали фотографии сугробов, которые в буквальном смысле захватили город. Снег, по словам читателей, не убирают не только во дворах, но и на дорогах.

- Почти невозможно стало передвигаться по городу! - пишет народный корреспондент. - Причем трудно это сделать, как на машине, так и без нее!

Терпение горожан лопнуло, и они написали обращение на имя президента России Владимира Путина. Требуют одно из двух: или убрать снег с дорог и тротуаров, или снять мэра города с должности.

- Уже второй месяц власти г.Бугульма обещают навести порядок на улицах и дворах города, очистив от снега, но увы это всего лишь баснословные обещания, - пишут авторы петиции (орфография сохранена). - Терпение горожан лопнуло, началась компания по сбору подписей уличающих администрацию города в халатности.

На момент публикации петицию поддержало более 2 тысяч человек.