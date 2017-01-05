В Челнах мужчина сгорел в квартире из-за сигареты

Сегодня в 8 часов утра в Набережных Челнах во время пожара в квартире дома на улице Татарстан погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

- На место происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ-54. Хозяин квартиры находился на месте и сообщил пожарным, что в спальной комнате находится его 63-летний тесть, - рассказали в МЧС.

Проникнув в квартиру, спасатели обнаружили на кровати тело мужчины. По словам зятя, тесть находился в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что площадь пожара составила четыре квадратных метра.