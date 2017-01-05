В аэропорту Казани из-за погоды задерживаются несколько рейсов в Москву, Самару и Уфу

Гидрометцентр предупреждает, что туман с видимостью 500 метров и менее сохранится в Казани до утра

В международном аэропорту "Казань" из-за плохих метеоусловий задерживаются несколько рейсов в Москву, а также в Уфу, Самару и Фергану (Узбекистан). Также задерживаются рейсы, прибывающие в Казань.

Согласно данным онлайн табло аэропорта, рейс Казань-Домодедово, который был запланирован на 12.00, отложен на 5 часов - до 16.55. На 4,5 часа задержан рейс Казань-Шереметьево.

Информацию о других отложенных рейсах можно посмотреть по ссылке.

Важная информация о погодных условиях в Татарстане



По информации Гидрометцентра РТ, сегодня во второй половине дня с сохранением ночью и утром 7 января местами по Татарстану и в Казани сохранится туман с видимостью 500 метров и менее. Днем 7 января с сохранением ночью 8 января местами в южных районах РТ ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы.