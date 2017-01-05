Сегодня в Казани начнутся праздничные мероприятия в честь Рождества

С 6 по 9 января, в дни празднования Рождества, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит богослужения в храмах города Казани. Об этом сообщили в Татарстанской митрополии.

6 января

6 января, в на́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), митрополит Феофан возглавит служение царских часов и Божественной литургии святого Василия Великого в храме преподобного Серафима Саровского города Казани. Начало богослужения в 7.00.

Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе. Начало богослужения в 17.00.

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, владыка Феофан возглавит Литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало в 23.30.

7 января

Вечером 7 января, в канун праздника Собора Пресвятой Богородицы, митрополит Феофан совершит всенощное бдение в Петропавловском соборе города Казани. Начало богослужения в 17.00.

8 января

8 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, Попразднство Рождества Христова, праздник Собора Пресвятой Богородицы, глава митрополии совершит Литургию в Свияжском Богородице-Успенском мужском монастыре. Начало в 9.00.

9 января

9 января, в Попразднство Рождества Христова, митрополит Феофан возглавит Литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало богослужения в 8.00.