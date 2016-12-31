К ЧМ-2018 в Казани и других принимающих городах снова откроют вытрезвители

В столице РТ новый вытрезвитель заработает даже раньше положенного срока

По словам главного внештатного нарколога министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, к 2018 году, а именно - к чемпионату мира по футболу - в нескольких крупных городах России могут снова заработать вытрезвители. Об этом спишет "Бизнес онлайн" со ссылкой на слова специалиста.

По предварительной информации, вытрезвители будут входить в структуру наркологических учреждений. Вопрос о том, кто будет курировать вытрезвители – региональные управления МВД или органы здравоохранения, регионы будут определять самостоятельно.

- Они специально для людей, которые попадают в разные жизненные ситуации, - отмечал Брюн еще в октябре.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что новый вытрезвитель в Казани заработает уже в начале 2017 года. Он расположится по адресу Голубятникова, 3, там, где раньше располагался офис республиканского Росимущества.

У здания уже произведен демонтаж крыши, и начаты другие работы. Называться реабилитационное учреждение будет - “Возрождение”.