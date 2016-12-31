В Татарстане скончалась старшая сестра Минтимера Шаймиева

Сегодня, 3 января на 96-м году жизни скончалась старшая сестра Минтимера Шаймиева и мать гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева Доргалия Фардиева. Соболезнования семье выразил президент республики Рустам Минниханов.

«Заботливая сестра, любящая мать, ветеран тыла, скромный трудолюбивый человек — на хрупкие плечи женщин этого поколения легли все тяготы военных и послевоенных лет, на таких людях всегда держалось наше общество, — пишет Минниханов в телеграмме, опубликованной на официальном сайте правительства РТ. — Она была достойной дочерью Вашего отца, Шарипа абзыя. В сердцах тех, кто ее знал, всегда останется о ней самая светлая память».

Из девяти братьев и сестер у Минтимера Шаймиева осталась одна младшая сестра Мадания, которая проживает в Набережных Челнах.

