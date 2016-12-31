В Казани убили парня, заступившегося за своего отца

Сегодня ночью в общежитии на улице Зорге был ножом убит молодой человек. Парня зарезал компания молодых людей после потасовки с отцом погибшего. Об этом сообщает телеканал “Эфир 24”.

По предварительным данным, в подъезде завязался конфликт взрослого мужчины с молодой компанией. На крики выбежал сын мужчины, который пытался остановить драку. Однако парни настолько разгорячились, что накинулись и на него с ножом. Как только они поняли, что убили молодого человека, они сбежали.

Скорую и полицию вызвали соседи. Как передают очевидцы, раненый мужчина впал в истерику: он не мог поверить, что сына уже не спасти, а потому накинулся на медиков с кулаками. Он требовал, чтобы врачи не занимались им, тогда как сам истекал кровью.

Выяснилось, что один из нападавших живет в этом же общежитии на четвертом этаже. Поиском всей компании занимается полиция.