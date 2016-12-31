С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников

Закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года.

Президент Владимир Путин подписал этот закон 23 мая 2016 года. Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста для чиновников 18 мая 2016 года, Госдума приняла этот закон в третьем (окончательном) чтении 11 мая.

Речь при этом идет как о государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, так и о тех, кто занимает государственные должности, государственные должности в регионах и муниципальные должности.

Кроме того, закон предусматривает постепенное увеличение минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет. При этом предполагается плавный переход ежегодно по полгода.

По действующему законодательству, в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В правительстве РФ обсуждается возможность повышения пенсионного возраста для всех россиян.