​Минниханов выразил соболезнования Эрдогану после теракта в клубе в Стамбуле

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил президенту и премьер-министру Турции письма с соболезнованиями в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле.

- Президент Татарстана Минниханов отправил письма с соболезнованиями в адрес Президента и Премьер-министра Турции, - говорится в сообщении консульства Турции в Казани.

Президент Татарстана Минниханов отправил письма с соболезнованиями в адрес Президента и Премьер-министра Турции. — TC Kazan BK (@TCKazanBK) 1 января 2017 г.

Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек, 69 получили ранения.

В сети появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на заведение. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в клуб.