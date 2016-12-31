В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре

С первого января в России вступает в силу ограничение на производство и продажу алкоголя крепостью более 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 л. Соответствующий закон был принят Государственной думой в июне 2016 года.

Это означает, что теперь в России запрещено производить и продавать оптом алкоголь ПЭТ-таре объемом более 1,5 л. Розничная продажа такой продукции будет запрещена с 1 июля 2017 года. Нарушение закона будет караться штрафами: для должностных лиц они составят 100–200 тыс. руб., для юрлиц — 300–500 тыс. руб. с конфискацией.

Изначально предполагалось, что запрет коснется пластиковых бутылок объемом более 0,5 л, однако против этого выступили пивовары. Так, компании Carlsberg, Sun InBev, Heineken и Efes направили письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Позже правительство разработало поправки, по которым объем бутылок, попадающих под запрет, был увеличен до 1,5 л.