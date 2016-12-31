Страховые выплаты вкладчикам «Интехбанка» будут выдавать три банка

С 12 января Агентство страхования вкладов начнёт выплату возмещения вкладчикам "ИнтехБанк" через банки-агенты, их будут выплачивать через «Сбербанк», ВТБ 24 и "АК БАРС" банк.

- 3 банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками, - сообщили в АСВ.

Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет обнародована 11 января.

Напомним, 19 декабря «Интехбанк» приостановил работу офисов в Казани. «Интехбанк» вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных, решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка.

«Интехбанк» по итогам трех кварталов 2016 года занимает 124-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».