В ГИБДД сообщили, как произошло смертельное ДТП под Казанью, где погибла целая семья

ДТП случилось 31 декабря

Стали известны подробности смертельного ДТП в Лаишевском районе Татарстана, которое случилось накануне около 13 часов. В ДТП, напомним, погибла целая семья.

По данным ГИБДД, на дороге Шали - Сорочьи Горы около деревни Татарский Янтык 37-летний водитель «Лады» 12-й модели Дмитрий А. превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Камазом»-бензовозом, полностью заехав под него. После удара оба автомобиля съехали в кювет.

На месте происшествия погибли водитель, его 33-летняя жена Вера А., сын и дочь, "Татар Информ" отмечает, что в машине мог быть еще 8-месячный ребенок.

Сложность ликвидации последствий ДТП была в том, что бензовоз был полон топлива. Для того чтобы поднять его и вытащить из-под него разбитую «Ладу», необходимо было перекачать 23 тонны бензина.

Сейчас продолжается расследование ДТП.