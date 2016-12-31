В Казани сегодня ожидается снег

1 января в Казани днем пройдет снег. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха — до +2 градусов.
На дорогах — гололедица, сообщают в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
1 января в Казани днем пройдет снег. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха — до +2 градусов.
На дорогах — гололедица, сообщают в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
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