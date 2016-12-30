Под Казанью двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с бензовозом

Столкновение случилось около 13 часов

В Лаишевском районе Татарстана дороге Шали - Сорочьи Горы около деревни Татарский Янтык в столкновении с "Камазом"-бензовозом погибли двое детей и двое взрослых, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, сегодня в 12:48 ВАЗ на высокой скорости попал под бензовоз, все четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия.

Подробности происшествия выясняются.