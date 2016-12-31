Портал ProKazan.ru поздравляет читателей с Новым годом!

Редакция портала ProKazan.ru поздравляет татарстанцев с наступившим 2017 годом!

Друзья! От всей души поздравляем вас с наступившим 2017 годом! Желаем вам в Новом году счастья, здоровья и благополучия!

Пусть этот год будет во всем лучше предыдущего! Желаем вам больше прочитанных новостей о повышении зарплат и больше новостей о том, что наш город становится лучше!

С Новым годом! Редакция ProKazan.ru