Улица Декабристов за 120 лет: от летних резиденций знати до высоток для советской элиты

Портал ProKazan.ru выяснил, как менялась одна из крупнейших и красивейших улиц города с конца 19 века до наших дней Сегодня в рамках рубрики, посвященной истории казанских улиц, парков и площадей, погртал ProKazan.ru расскажет об улице Декабристов. В наши дни она является одной из крупнейших магистральных улиц Казани, которая соединяет центр с Соцгородом через Московский район. Однако еще 120 лет назад на ее месте располагались только несколько пригородных слобод, отделенных от основной части города Казанкой, разливающейся во время весеннего половодья. Краткая история улицы до конца 19 века Во времена Казанского ханства на месте современной улицы Декабристов проходила Алатская дорога (одна из нескольких крупнейших магистралей государства), которая соединяла столицу и один из важнейших населенных пунктов страны – Алат (сегодня сохранились села Большие и Малые Алаты, прим. автора). После завоевания Казани вдоль магистрали со временем формируются пригородные слободы – Гривка, Козья (примерные границы – от Казанки до современного перекрестка Декабристов и Чистопольской) и Кизическая (севернее Гривки и Козьей слобод до ДК Химиков).



ВИД НА УЛИЦУ БОЛЬШУЮ (ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ДЕКАБРИСТОВ) ДО РЕВОЛЮЦИИ

По данным справочника «Казань в прошлом и настоящем» М. Пинегина, вышедшего в 1890 году, слобода Гривка некогда располагалась среди болот и сенокосных угодий, где имелась небольшая возвышенность – гривка, которая и дала названия небольшому району. Что касается Козьей слободы, то тут есть несколько версий происхождения ее названия. Первая – район располагался среди заливных лугов, а его жители испокон веков держали коз. Вторая версия основана на древней легенде, согласно которой во время эпидемии чумы татары, проживавшие в этих местах, принесли в жертву Аллаху священного козла, мясо которого раздали нищим и прочим нуждающимся. И все, кто отведал этого мяса, тут же выздоровели, а эпидемия вскоре прекратилась. По данным профессора Казанского императорского университета Николая Загоскина (автора путеводителя по Казани 1896 года), слободы Козья и Гривка были основаны в 18 веке. И представляли они из себя ничто иное, как городские выселки – места, которые были заселены переселенцами из основной части города.

КИЗИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ТО ЖЕ МЕСТО В НАШИ ДНИ

Другая история у Кизической слободы (самого северного на тот момент участка города), которая, по словам Загоскина, была обязана своим появлением расположенному по соседству одноименному монастырю. Основание Кизического монастыря (сегодня находится на перекрестке улиц Декабристов и Правосудия, между ТРК «Тандем» и парком Химиков, прим. автора) связано с огромным количеством лихорадочных заболеваний, которым, по словам Загоскина, «было подвержено во второй половине 17 века население Казани. Монастырь был основан в 1687 году на месте встречи казанцами чудотворной Смоленской иконы Божией Матери из Седмиозерного монастыря (ныне расположен в поселке Семиозерка в окрестностях Казани, прим. автора), которая в 1555-1556 году избавила город от чумы. Первый деревянный храм монастыря освятил митрополит Казанский Адриан – будущий патриарх всея Руси эпохи Петра I. Будущая улица Декабристов в конце 19 века К концу 19 столетия некогда пригородные слободы Гривка, Козья и Кизическая уже вошли в городскую черту и относились к шестой полицейской части, расположенной в Адмиралтейской слободе. Именно северная граница Кизической слободы (в районе современного ДК Химиков, прим. автора) в конце 19 века являлась крайней северной точкой города.

КИЗИЧЕСКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КАЗАНКУ У КРЕМЛЯ, НАЧАЛО 20 ВЕКА

Однако каждую весну, когда во время половодья Казанка из небольшой речки превращалась в огромный водоем, эти районы оказывались надолго отрезаны от основной части города. Поэтому в ученом сообществе будущее этой части Казани оценивали весьма мрачно. Так, по мнению Николая Загоскина, если одни слободы (например, Мокрая, Ямская, обе Татарские, Суконная) уже вошли в общую городскую черту, то другие слободы – Адмиралтейская, Ягодная (район современной улицы Гладилова в Кировском районе, прим. автора), Козья и Кизическая «навсегда лишены» такой возможности и, будучи отделенными от Казани заливной долиной Волги и Казанки, «обречены оставаться подгородными». - Следует вообще заметить, что дальнейшему распространению Казани по северному, западному и юго-западному направлениям положен предел самой природой и по этим направлениям город уже достиг черты, дальше которой рост его становится невозможным, благодаря омывающему его с этих трех сторон весеннему разливу. В силу этого, дальнейшее распространение города становится возможным только на восток, по направлению Арского Поля и берегов Среднего Кабана, - говорится в путеводителе Загоскина «Спутник по Казани» 1896 года. Впрочем, уже в это время, в 1890-е годы начинается строительство Кизической (Хизицкой) дамбы с деревянным мостом, который уже к началу 20 века прочно свяжет северные окраины Казани с центром города. В советские годы эта дамба получит название Ленинской, а в наши дни – Кремлевской.

БРАТСКИЙ КОРПУС И КОЛОКОЛЬНЯ КИЗИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ТО ЖЕ МЕСТО В НАШИ ДНИ

Часть современной улицы Декабристов (от дамбы до современного перекрестка с Чистопольской) в конце 19 века называлась Большой улицей. Следующая часть Декабристов (от перекрестка до ДК Химиков) в те годы называлась Кизической улицей – в честь главной достопримечательности северной части Казани Кизического монастыря. По данным Загоскина, к концу 19 столетия в его ансамбль входили храмы 17-19 веков, колокольня 19 века, а также 53-метровая часовня, построенная в 1891 году в честь спасения наследника престола, будущего императора Николая II от покушения, совершенном на него в том же году в японском городе Отсу. Главной святыней монастыря считались частицы мощей святых мучеников Кизических, подаренных обители еще одним из ее основателей – патриархом всея Руси Адрианом в 1693 году. Мощи были вложены в икону Кизических мучеников, которая почиталась православным населением Казани как чудотворная. - От времен же патриарха Адриана в Кизическом монастыре сохраняются атласный раскрашенный антиминс, дар самого патриарха, и две писаные по шелку масляными красками хоругви, - говорится на страницах путеводителя Загоскина. В конце 19 века, как двести с лишним лет назад, Кизический монастырь являлся местом, где казанцы встречали чудотворную Смоленскую икону Божией Матери, которая в конце 17 столетия избавила город от эпидемии чумы. Ежегодно эту святыню доставляли в Казань из Седмиозерного монастыря крестным ходом. Верующие встречали ее в Кизическом монастыре, откуда выносили также икону с мощами мучеников Кизических. Затем обе святыни несли в центральную часть города.

ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ НА КЛАДБИЩЕ КИЗИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ, ГДЕ БЫЛ ПОХОРОНЕН ДЕД ЛЬВА ТОЛСТОГО

Также при монастыре действовала церковно-приходская школа с приютом для марийских детей-сирот. А возле обители находилось одно из самых престижных казанских кладбищ, где хоронили многих знатных горожан. Так, среди видных деятелей, нашедших здесь вечных покой, значился никто иной, как Илья Толстой – казанский губернатор и дед писателя Льва Толстого. Возле монастыря находился сосновый лес (сегодня сохранившаяся ее часть находится на территории парка у ДК Химиков), который казанцы уже в то время нередко выбирали местом для загородных прогулок. - Близость от города и прелестная сосновая роща, примыкающая к обители, делают Кизический монастырь одним из излюбленных мест загородных экскурсий казанских жителей, - говорится на страницах путеводителя Загоскина. Слабым местом Гривки, Козьей и Кизической слобод конца 19 столетия являлся общественный транспорт. Эти слободы являлись единственной частью города, которую не обслуживал конный (а после 1899 года электрический) трамвай. Ситуация изменилась только после революции. Кроме вышеперечисленных трех слобод в районе современной улицы Декабристов начала формироваться четвертая слобода – Удельная (в районе современного перекрестка улиц Декабристов и Гагарина, прим. автора). Однако она не входила в черту Казани и считалась пригородной. Впрочем, и классической слободой ее можно было назвать с большой натяжкой. Дело в том, что близость к городу и прекрасные сосновые леса притягивали в эти места состоятельных казанцев, облюбовавшие их для строительства загородных усадеб и дач. Именно их впоследствии и назвали Удельной слободой. История улицы Декабристов с конца 19 века до наших дней 1900 год. В Козьей слободе (на месте, где сегодня расположен перекресток улиц Декабристов и Чистопольской) строится церковь Смоленской иконы Божией Матери. Храм был посвящен иконе, которую ежегодно крестным ходом приносили из Седмиозерного монастыря в Казань. Построена церковь была на том месте, через которое и пролегал путь святыни в основную часть города. Смоленская церковь была построена в древнерусском стиле. Автором проекта храма стал казанский епархиальный архитектор Малиновский, который возвел немало храмов как в самой Казани, так и в ее окрестностях, в частности, в Раифе и Свияжске.

СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И 14-ЭТАЖНЫЕ ДОМА НА ЕЕ МЕСТЕ В НАШИ ДНИ

1915 год. Расширение Кизической (будущей Ленинской) дамбы силами пленных австрийцев и венгров – подданных Австро-Венгрии, противника России на фронтах Первой мировой войны. 1925 год. Улицы Большая и Кизическая были объединены и переименованы в улицу Декабристов – в честь 100-летия восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга. 1926 год, весна. Сильнейшее наводнение снесло Кизический мост и размыло дамбу (которую после революции переименовали в Ленинскую). На какое-то время северная часть Казани оказалась почти полностью отрезана от остальной части города. Однако в самые короткие сроки дамба и мост были восстановлены. 1926 год, осень. Прервана «транспортная блокада» северной части Казани. По улице Декабристов пущен первый в городе автобусный маршрут, соединивший ее через восстановленную Ленинскую дамбу с центром города. Конец 1920-х – начало 1930-х годов. Закрытие Кизического монастыря. В это же время большая часть храмов, а также колокольня, были разрушены. Сохранились лишь надвратная церковь 18 века и братский корпус 19 века. Впоследствии в них разместился военкомат. 1930-е годы. На севере Казани у поселка Караваево возводится один из крупнейших в стране авиационных заводов – завод имени Серго Орджоникидзе («Казмашстрой»). Позже, в 1940-е годы неподалеку от него размещается еще одно крупное предприятие авиакомплекса – КМПО. На прилегающей к ним территории начинается массовое жилищное строительство (в будущем – Соцгород). Таким образом, значение улицы Декабристов резко возросло – она становится связующим звеном между центром и крупнейшими предприятиями города. 1933 год. По улице Декабристов пущен первый в ее истории трамвай. Первоначально конечная остановка находилась в районе современного перекрестка с улицей Восстания (в 1937 году линию продлили на север до поселка Караваево). 1939 год. Закрытие Смоленской церкви. Верхняя часть храма и колокольня впоследствии были разобраны. Сохранившееся здание храма первое время использовалось как дворец пионеров. А затем в его стенах разместился кинотеатр «Октябрь», поработавший до 1970-х годов.

СТАЛИНКА У ПЕРЕКРЕСТКА С УЛИЦЕЙ ВОССТАНИЯ

1940-е – 1950-е годы. Застройка улицы Декабристов домами в сталинском стиле. На территории между современными Московским рынком и улицей Гагарина выросли целые кварталы «сталинок», ставшие одним из наиболее красивых архитектурных ансамблей города того времени.

СТАЛИНСКИЙ ДОМ СО ШПИЛЕМ В 1950-Е ГОДЫ И В НАШИ ДНИ

1948 год. По улице Декабристов пущен первый в Казани троллейбусный маршрут, получивший соответствующий номер - №1. Он связал центр и северную часть города. 1949 год. Микрорайоны вокруг перекрестка улиц Декабристов и Восстания получили название слобода Восстания (в честь восстания 1905 года в Казани). Также именем Восстания была названа находящаяся на перекрестке площадь-сквер, улица (современная улица Восстания), а также железнодорожная станция (современная «Казань-2» или северный вокзал).

СКВЕР НА ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ, НАШИ ДНИ

1950-е годы. На Волге образовано крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище. Уровень в реке и ее притоках резко повышается. В Казани на берегах Волги и Казанки строятся защитные дамбы, а также новые транспортные сооружения. Была укреплена Ленинская (ныне Кремлевская) дамба, а деревянный мост был заменен железобетонным (действовал до 2010-х годов, после чего был разобран, а на его месте возвели новую развязку под Кремлем). Создание водохранилище почти полностью исключило вероятность наводнений и подтопления территории бывшей Козьей слободы – сток Волги и ее притоков стал регулироваться. Казанка стала намного шире и глубоководнее, чем раньше. Впоследствии на ее берегах по обеим частям от улицы Декабристов возникли обустроенные пляжи.

КИРПИЧНЫЕ 9-ЭТАЖКИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ПРОЕКТА НА ДЕКАБРИСТОВ

Начало 1960-х – начало 1970-х годов. В двух частях улицы Декабристов (от перекрестка с проспектом Ямашева до улицы Волгоградская и от улицы академика Королева до улицы Воровского) идет строительство кирпичных хрущевок, обшитых декоративной плиткой.ь Параллельно на участке улицы от ДК Химиков до Московского рынка строятся кирпичные девятиэтажки ленинградского проекта. 1960-е годы. Проезжую часть улицы Декабристов, которая уже с трудом справляется с транспортными нагрузками, расширяют с двух до четырех полос. 1969 год. В сосновой роще у бывшего Кизического монастыря закончено строительство дворца культуры Химиков – одного из крупнейших ДК города. Между дворцом культуры и сохранившимися монастырскими корпусами был обустроен парк.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДЕКАБРИСТОВ/ВОССТАНИЯ, НАШИ ДНИ

Начало 1970-х годов. На перекрестке улиц Декабристов и Восстания строится один из двух первых в Казани подземных переходов (второй в центре города на Кольце).

ЗДАНИЕ «ТАТМЕДИА» (ИЗДАТЕЛЬСТВО), НАШИ ДНИ

1970-1980-е годы. На улице Декабристов возводится ряд нестандартных по архитектуре и знаковых для города зданий – новое Издательство (сегодня здание «Татмедиа» на остановке «Молодежный центр»), Молодежный центр (сегодня в здании размещается банк «Ак Барс»), комплекс зданий Московского рынка со знаменитой «Тюбетейкой», а также архив историко-политической документации (между издательством и перекрестком с улицей Чистопольской). Кроме того, в это же время на улице Декабристов начинается строительство двух крупных объектов, превратившихся со временем в долгострои – здание гостиницы на перекрестке с Чистопольской и проспектом Ибрагимова, а также здание нового железнодорожного вокзала на перекрестке с Воровского.

ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ, НАШИ ДНИ

Тогда же в непосредственной близости от улицы Декабристов выросло огромное здание Энергоуниверситета. 1972-1974 годы. На Декабристов напротив бывшего Кизического монастыря возводятся два 14-этажных дома крайне редкого для Казани проекта (возможно, единственные дома этого проекта в городе) – башни Вулыха, ставшие главной высотной доминантой улицы. Планировка квартир в этих домах считалась одной из лучших в Советском Союзе 1970-х годов. Кроме того, в отличие от стандартных кирпичных домов того времени, башни Вулыха отличались крайне малым количеством несущих стен, благодаря чему их с легкостью можно подвергать перепланировке.

БАШНИ ВУЛЫХА НА УЛИЦЕ ДЕКАБРИСТОВ

Дома этого типа строились в наукоградах, а также в крупнейших городах страны, например в Москве, Горьком (современный Нижний Новгород) и других городах-миллионниках. Квартиры в этих домах предназначались для научной интеллигенции, представителей власти, руководителей предприятий, а также старшего офицерского состава. 1973 год. Закрытие кинотеатра «Октябрь», находившегося в здании бывшей Смоленской церкви (на перекрестке с Чистопольской улицей). После этого здание бывшего храма было разрушено. Позже на этом месте выросли два 14-этажных кирпичных дома ленинградского проекта. Середина 1970-х – 1980-е годы. Застройка улицы Декабристов между Издательством и перекрестком с Чистопольской кирпичными 9-этажными и 14-этажными домами. 2001 год. Сохранившиеся постройки Кизического монастыря были возвращены верующим. Православная обитель была возобновлена на прежнем месте. В исторических корпусах началась реставрация. Одновременно на территории монастыря возводятся несколько новых сооружений. 2004 год. На улице Декабристов у Казанки в лесопарковой зоне открывается парк аттракционов «Шурале» с крупнейшим в городе на тот момент колесом обозрения. В 2009 году парк был переименован в «Кырлай».

МЕЧЕТЬ АЛЬ ИХЛАС, НАШИ ДНИ

2005 год. Почти напротив Кизического монастыря (во дворе дома №117) открывается первая на улице Декабристов мечеть Аль-Ихлас. Первоначально мечеть была обустроена прямо в здании бывшей котельной, а ее высокая труба стала минаретом. В 2013 году мечеть была капитально реконструирована. 2005 год. К 1000-летию Казани была проведена капитальная реконструкция здания ДК Химиков. В частности, снаружи оно было обшито плиткой бежево-песочного цвета (до этого здание имело серый цвет). Реконструкция парка вокруг ДК была проведена значительно позже – в 2010-е годы.

ПУСТЫРЬ У КИЗИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ТРК «ТАНДЕМ» НА ЕГО МЕСТЕ В НАШИ ДНИ

2006 год. Между улицей Декабристов и проспектом Ибрагимова открывается один из крупнейших в Казани торговых комплексов «Тандем». Недостроенное здание гостиницы (долгострой) на прилегающей к ТЦ территории частично было разобрано. А сохранившиеся постройки переделали в офисный центр.

ВЫХОДЫ СО СТАНЦИИ МЕТРО КОЗЬЯ СЛОБОДА И АРХИВ ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2010 год. Возле Энергоинститута открывается первая на улице Декабристов (и в заречной части города) станция метро «Козья Слобода». 2011 год. Возле ДК Химиков окончено строительство новой развязки, входящей в Большое Казанское Кольцо. Тогда же по улице Декабристов было возобновлено трамвайное движение (закрытое в связи со строительством путепровода и глобальной реконструкции всей транспортной системы города).

ДК ХИМИКОВ И РАЗВЯЗКА, НАШИ ДНИ

С этого времени улица Декабристов перестала быть «трамвайной» на всем ее протяжении. В связи с переносом ряда маршрутов с Ленинской (ныне Кремлевская) на Кировскую (ныне Адмиралтейская) дамбу, сегодня трамваи можно увидеть только на участке улицы между новым ж/д вокзалом на Воровского и Московским рынком. 2012 год. Открылось новое здание железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Декабристов и Воровского (станция Восстания-Пассажирская или «Казань-2»). Современный корпус был возведен на цокольном этаже советского долгостроя, который был частично разобран.

ВЫХОД СО СТАНЦИИ МЕТРО ЯШЬЛЕК У МОСКОВСКОГО РЫНКА

2013 год. На улице Декабристов появляются еще две станции метрополитена – «Яшьлек» (у Московского рынка) и «Северный вокзал» (возле железнодорожного вокзала «Казань-2»). 2013 год. Возле улицы Декабристов между Издательством («Татмедиа») и Казанкой открывается новый городской ЗАГС – центр семьи «Казан» (в обиходе «Чаша») со смотровой площадкой. Здание было построено на намывных территориях на месте бывшего пляжа у Издательства.

ПАМЯТНИК ТУПОЛЕВУ НА ДЕКАБРИСТОВ

2014 год. В сквере на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина установили бронзовый памятник Андрею Туполеву – одному из самых известных советских авиаконструкторов. В церемонии открытия монумента принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Улица Декабристов в наши дни Сегодня улица Декабристов по-прежнему является одной из главных магистральных улиц Казани, соединяющей промышленный Авиастроительный район с центром города.

ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-2», НАШИ ДНИ

Здесь представлены все виды городского общественного транспорта – метро, трамвай, троллейбус и многочисленные автобусные маршруты. Кроме того, здесь же расположен железнодорожный вокзал «Казань-2», куда прибывают не только пригородные, но и часть междугородних поездов. Возле него расположен и автовокзал, откуда можно уехать в ряд городов Татарстана, включая Зеленодольск. Помимо транспортного значения, на улице Декабристов и возле нее расположен ряд ключевых для города объектов: «Чаша», Энергоуниверситет, здание «Татмедиа» (место офисов большинства печатных СМИ Татарстана), главный офис крупнейшего банка РТ «Ак Барс Банка» (в здании Молодежного центра), торговый комплекс «Тандем». Действуют Кизический монастырь и мечеть Аль-Ихлас.

НАБЕРЕЖНАЯ КАЗАНКИ У «ЧАШИ» И КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ ПАРКА «КЫРЛАЙ»

Кроме того, на улице Декабристов находятся два больших парка – у ДК Химиков и «Кырлай», а также два сквера – на перекрестках с улицами Восстания и Гагарина. Здесь же работает Московский рынок – один из крупнейших в Казани. А сталинские дома, украшающие значительную часть улицы, до сих пор являются одной из визитных карточек города.

БАШНИ-СТАЛИНКИ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ УЛИЦЫ ДЕКАБРИСТОВ, НАШИ ДНИ

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