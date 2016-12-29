Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом

В центре у Казанского Кремля зажгли огни на 42-метровой красавице

Сегодня, 30 декабря, в центре столицы Татарстана торжественно открыли главную елку Казани. На бывшей Ярмарачной площади, несмотря на снегопад и сильный ветер, собралось огромное количество казанцев.

У Центрального стадиона установили небольшую импровизированную сцену, на которой выступали местные вокальные и танцевальные коллективы.

Больше всего собравшихся порадовали догонялки символа уходящего года Обезьяны и предстоящего - Петуха.

Все с нетерпением ждали момента, когда высокое дерево начнет переливаться всеми цветами радуги, и тысячи серебряных снежинок будут мерцать на ней, как настоящие.

Молодой отец посадил своего изнывающего от нетерпения сына себе на плечи и с улыбкой шепнул: "Сейчас будет чудо".

И действительно - метровые гирлянды начали весело переливаться яркими цветами, толпа радостно зааплодировала, и тут небо взорвал первый букет салюта.

Красный, малиновый, зеленый, золотой - россыпи искр разлетались в темном небе, вызывая восторженные возгласы со всех сторон. Длилась эта красота недолго, буквально пару минут, но даже они показались волшебной вечностью.

Напомним, народные гуляния у елки будут проходить каждый день до 15 января.