Наверх
Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде
14:33, сегодня3
В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»
15:37, сегодня
В Казани выбрали символ всемирного "рабочего" Чемпионата в 2019 году
15:28, сегодня
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
15:25, сегодня
Подборка: что подарить ей на новый год
На проспекте Ямашева на столбе «повесили» Деда Мороза
15:00, сегодня
В Казани ограничат движение из-за строительства парковки возле НКЦ «Казань»
14:37, сегодня
Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии до 254 рублей
14:07, сегодня5
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
Рустам Минниханов побывал в "деревне" в Дубае
13:50, сегодня11
Экс-капитан «Рубина» Сергей Семак официально стал тренером «Уфы»
13:24, сегодня1
Вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка не разрешили снять Mannequin Challenge возле кладбища
13:06, сегодня20
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
СМИ: в Казани вернут исторический облик бывшей пересыльной тюрьме для декабристов
12:42, сегодня5
В Челнах самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за гуляющего лося
11:59, сегодня9
Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник
11:57, сегодня5
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
Жителей Татарстана поздравили с Новым годом с околоземной орбиты
11:34, сегодня3
«Роддом» для птенцов, цветные яйца и целебное мясо. Как под Казанью выращивают петухов
11:26, сегодня4
Казань "переплюнула" соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского
11:21, сегодня31
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы
10:59, сегодня12
СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек
10:57, сегодня8
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
10:50, сегодня
Тест от ProKazan.ru: узнайте свои уникальные умения
В Казани главу фермы кроликов обвинили в многомиллионной невыплате зарплаты
10:26, сегодня8
В Казани «Альпари» продавало жидкость для мытья стекол с превышением метанола в 60 раз
10:14, сегодня14
13 казанцев, родившихся в год Петуха: спортсмены, бизнесмены и "птицы высокого полета"
09:56, сегодня14
ProKazan.ru выяснил, что выгоднее - построить дом или купить квартиру
Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов
09:38, сегодня44
В России разработали препарат, способный защитить печень от алкоголя
09:26, сегодня6
СМИ: Honda отзовет более 650 тысяч автомобилей из-за брака
09:05, сегодня7
Подарок казанцам: открытие второго магазина «Леонардо»!
Путешествие по Поволжью. Зачем мы это делали и кто нам помогал
09:01, сегодня
Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике
09:00, сегодня14
В Татарстане в отделении одного из банков-агентов умер клиент Татфондбанка
08:31, сегодня13
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
В Казани в новогодние праздники парковки будут работать бесплатно
08:09, сегодня9
Сегодня в Казани ожидается 4 градуса мороза
06:09, сегодня
«Ак Барс» одержал волевую победу в последнем матче уходящего года
21:36, 29.12.20166
Что казанцам подарить своим детям на новый год?
Открытие Ледового городка: уникальная экстрим-горка, комната обогрева и очереди за чаем
19:06, 29.12.201630
В Казани сохранится теплая погода
18:55, 29.12.20164
Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге сеть притонов с проститутками
18:42, 29.12.20168
Вода "Живой ключ" и сеть АЗС "Автодорстрой" поздравляет всех жителей Казани с Новым годом!
Казанцы, устроившие пожар в доме на Пушкина, должны выплатить 22,5 млн рублей
18:12, 29.12.201616
На что живут и чем занимаются в свободное время казанские Деды Морозы и Снегурочки
17:43, 29.12.20162
Татарстанский банк "Камский горизонт" обвинили в мошенничестве более чем на 700 млн рублей
17:25, 29.12.201614
СМИ: погибшая в массовой аварии семья из Татарстана много занималась благотворительностью
16:46, 29.12.201617
"Переполох в МВД": казанского "вора в законе" по кличке Сыч оправдали по всем статьям
16:31, 29.12.201628
Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» снимут Mannequin Challenge для Путина
15:47, 29.12.201616
Пустят ли в Новый год с шампанским на елку и что делать, если знакомого задержала полиция
15:35, 29.12.201618
Мэрия разрешила строить гипермаркет "Лента" на улице Закиева
15:30, 29.12.201625
В Казани на капремонт горбольницы №5 потратят около 400 млн рублей
15:04, 29.12.20167
На медиафасаде "Казань Арены" впервые покажут новогоднее поздравление Владимира Путина
14:21, 29.12.201637
Взрыв на Пороховом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе
14:21, 29.12.201611
В Татарстане будут судить мать, которая убила двухмесячного сына соской с водкой
14:03, 29.12.20169
Под Казанью ребенок погиб в ДТП, не успев родиться
13:35, 29.12.20165
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
13:29, 29.12.201620
На улице Краснококшайская грабители в масках совершили налет на "Евросеть"
13:06, 29.12.201610
В Татарстане в частном доме на пожаре погибли две женщины
12:57, 29.12.20162
Завтра в части Авиастроительного района Казани не будет света
11:59, 29.12.20167
В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ
11:19, 29.12.201626
Взрослые развлечения в детском лагере: как ProKazan гулял на корпоративе
10:57, 29.12.2016
Центробанк сообщил о завершении проверки в Татфондбанке
10:57, 29.12.201616
Семья из Татарстана погибла в жуткой аварии в Башкортостане
10:36, 29.12.201611
«Жаль, что не сдохли». Самые неоднозначные фразы медиаперсон из Татарстана в 2016 году
10:30, 29.12.201628
В Казани появится мемориальная доска в честь первого секретаря Татарского обкома КПСС
10:18, 29.12.201615
Исполнитель главной роли фильма «ВИКИНГ» Данила Козловский поздравляет Казань
10:06, 29.12.20168
Глава исполкома Черемшанского района попал в страшное ДТП под Чистополем
09:59, 29.12.201614
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»

В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»
16+
Фото: скриншот видео/Реваль Мингазов

В Нижнекамске 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом». Об этом сообщает официальный сайт НМР.

Таким образом, нижнекамские водители поздравили город с наступающим Новым годом.

Сообщается, что идею видеоролика придумали администраторы группы «Нижнекамск Вконтакте», съемки организовал городской автоклуб.

Люция Кашапова, 30.12.2016, 15:37
Тэги: Это интересно
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 декабря 2016, 15:45
А где милиция была? Массовое скопище людишек
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани