«Роддом» для птенцов, цветные яйца и целебное мясо. Как под Казанью выращивают петухов

В преддверии наступления года петуха ProKazan.ru побывал на одном из частных хозяйств по разведению племенных куриц и петушков

Уже через два дня весь мир встретит новый год. По Восточному календарю 2017-й год - это год Петуха. Накануне праздника ProKazan.ru побывал на одном их частных хозяйств по разведению племенных куриц и петушков. Расположено хозяйство за Раифой, в 30 минутах от Казани. Мы узнали, как выглядит “роддом” для птенцов, можно ли не красить на Пасху яйца и как из нескольких яиц вывести свое хозяйство.

Гульнара Атнагулова занимается разведением птиц уже 11 лет. Называет она себя “истинно городским жителем” и говорит, что увлеклась этим совершенно неожиданно.

- Я всегда мечтала о своем доме, но жить хотелось в городе, - рассказывает она. - Но когда мы купили участок, я решила заняться хозяйством. Выбрала что полегче - разведение куриц. Причем, я считаю, что если и заниматься, то чтобы было не только продуктивно, но и интересно.

Изучением разведения породных кур Гульнара занялась в Интернете. Практически все яйца привезла из-за границы сестра мужа. Хрупкий груз доставлялся Гульнаре, которая в инкубаторе выводила цыплят.

- Много яиц так не привезешь. Из этого небольшого количества вылупливаются процентов 50, половина из которых - мальчики. Приходилось собирать несколько линий породистых кур для дальнейшего разведения, чтобы не было кровосмешения.

Разведению цыплят Гульнара выделила самую большую комнату в доме. Она называет ее “роддом”. Здесь теплый сухой воздух, температура воздуха примерно 30 градусов. В комнате стоят четыре инкубатора и несколько загончиков с “детками” - так птичек называет хозяйка дома.

Выводок цыплят разных пород

Подросшие птенцы

После того, как “детки” подрастут, они отправляются в “детский дом” - это курятник, куда нас, увы, не пустили. Дело в том, что неокрепшие хрупкие птенцы легко могут заболеть, а потому Гульнара устраивает своим деткам карантин. По той же причине хозяйка не приглашает посмотреть на хозяйство туристов - мало ли что.

У каждой породы по два петуха в семье. Семьей считается 10 кур.

- Это самое оптимальное количество, чтобы петушки особо не мучили курочек, а те неплохо неслись, - объяснила Гульнара. - Причем, петушки могут ужиться друг с другом только если выросли в одной семье. Если же поселить в одном вольере птиц из разных семьей, один забьет другого до смерти.

У каждой породы семьи свой загончик, свое время выгула в теплое время года. Гульнара против скрещивания разных пород. Во всем должен быть порядок, считает она.

Курочки Гульнары несут цветные яйца. Зеленые, голубые, коричневые, кремовые - разнообразие такое, что семья на Пасху яйца не красит. Зачем, говорят, у нас каждый день Пасха!

БрессГальский французский петух является достоянием Франции. Цветовая гамма птицы напоминает французский флаг: красный хохолок, белый пух, и синие лапы. Эта птица является символом олимпийской сборной Франции, поэтому этот петушок изображается на спортивных костюмах сборной.

Петух Барбезье

Барбезье тоже выведены во Франции, и считается блюдом королей. Мясо его темное, как говядина, по вкусу напоминает дичь. Правда, совершенно не жесткое.

Бельгийский петух

Бельгийский петух породы Мелехенская кукушка отличается своими большими размерами. В ресторанах Бельгии подают национальное блюдо с мясом этой птицы.

- В Интернете пишут, что у мяса есть ореховый привкус, - говорит Гульнара. - Не скажу, что ощущается этот привкус, тут больше скажут гурманы, но мясо действительно очень вкусное.

Порода китайских кур Синь-синь-дянь несет зеленые яйца - это такие породные признаки. Говорят, яйца этой курочки - настоящий кладезь здоровья. В Интернете пишут, что яйца способны восстановить печень, вылечить атеросклероз, предотвратить рак и замедлить старение. Так это или не так доподлинно неизвестно, но семья Гульнары яйца употребляет регулярно.

- Китайцы же любители народной медицины, - рассуждает хозяйка. - Поэтому, почему нет? В Китае ее мясо едят или очень богатые люди, или те, кто болеет, когда уже не жалко денег. Кроме того, они в лечении используют не только мясо и яйца, но и внутренние органы и даже кости.

Китайский абориген

Китайские аборигены очень пушистые, у них нет перьев, у них пух.

Сколько всего сейчас у Гульнары птиц, она даже не берется считать. Говорит, в этом просто нет необходимости. У нее есть и породы барбезье, брессГальский петух, бельгийский мехель, китайские шелковые аборигены, синь-синь дянь, корниш, мараны - порода, дающая темно-коричневые яйца и викбар, несущий яйца голубого цвета.

- Мясо разных пород кур кардинально отличается по вкусу. Мы иногда интереса ради готовим барбезъе, мехель кукушки, и черных китайцев. Получается не только вкусно, но и красиво, особенно если украсить зеленью и овощами.

В священных книгах иногда упоминается, что один петух способен выгонять злых духов в радиусе 15-ти километров от себя. Гульнара шутит, что они со своими петухами точно очистили всю округу.

- Не зря же говорят, что с первым криком петуха исчезает нечисть, - пожимает она плечами.