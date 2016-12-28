Казанцы, устроившие пожар в доме на Пушкина, должны выплатить 22,5 млн рублей соседям

В Казани сегодня огласили приговор по уголовному делу о пожаре в доме на улице Пушкина. 34-летний Дмитрий Еременко и 28-летний Эдуард Лавров получили 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка. Кроме того, им предстоит компенсировать ущерб на сумму свыше 22,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Как выяснилось на суде, 10 февраля 2016 года двое мужчин проводили сварочные работы в одной из квартир дома 5/43 на улице Пушкина. В результате попадания окалин металла и искр между щелями пола квартиры загорелись перекрытия, потом огонь перекинулся на чердачное помещение и кровлю, а затем и на другие помещения жилого дома.

Пожарно-техническая экспертизы установила, что причиной пожара стало проведение пожароопасных огневых работ.

В результате неосторожного обращения с огнем была уничтожена и повреждена часть жилого дома, а также находящееся там имущество. Пострадали не только жильцы, но и ювелирный магазин ООО "Алмаз-Холдинг". Причиненный ущерб составил более 46,7 млн рублей.

И хотя вину Еременко и Лавров не признали, суд приговорил их к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка. Кроме того, удовлетворен иск Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани о взыскании с осуждённых причиненного преступлением ущерба на сумму свыше 22,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.