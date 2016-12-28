Татарстанский банк «Камский горизонт» обвинили в мошенничестве более чем на 700 млн рублей

Нескольким сотням вкладчиков не могут вернуть деньги, так как данные о них отсутствуют в документах банка

В татарстанском банке "Камский горизонт", у которого в ноябре этого года отозвали лицензию, обнаружили мошеннические схемы, в результате которых пострадал 681 вкладчик, их требования оценили в 721,4 млн рублей. Об этом сообщает сегодня Агентство по страхованию вкладов, которое ранее ввело в банке временную администрацию.

- В структурных подразделениях банка в Москве действовала организованная работниками банка мошенническая схема по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим их хищением. Первичные банковские документы (договоры вклада, приходные кассовые ордера и др.) в нарушение закона не переданы бывшим руководством временной администрации и не обнаружены в банке, - сообщили в Агентстве.

АСВ направило в полицию заявление, в котором просила проверить действия работников банка на наличие преступления.

Также в Агентство начали обращаться вкладчики, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре, переданном прежним руководством банка, 681 вкладчик требовал вернуть 721,4 млн рублей. Однако пока возможностей вернуть им вклады нет, так как отсутствуют данные в автоматизированной учетной банковской системе и документов первичного бухгалтерского учета.

- Предпринимаются меры для установления места нахождения документов и электронных баз данных, которые могли бы позволить восстановить права вкладчиков и осуществить страховые выплаты, - отметили в АСВ.

Банк "Камский горизонт" - небольшое по размеру активов региональное кредитно-финансовое учреждение. Головной офис банка "Камский горизонт" находится в Набережных Челнах. В структуру также входят операционные офисы, расположенные в Тольятти, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Допофис банка "Камский горизонт" в Казани открылся в июле 2015 года.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ "Камский горизонт" на 01.10.2016 занимало 537 место в банковской системе Российской Федерации. Банк также является участником системы страхования вкладов. 79,9% акций принадлежат Сергею Вострикову.

"Камский горизонт" незадолго до отзыва лицензии обсуждал объединение с Вестинтербанком, но отказался от этой идеи. Вестинтербанк остался без лицензии в конце октября.