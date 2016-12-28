Мэрия разрешила строить гипермаркет «Лента» на улице Закиева

Мэрия Казани разрешила строительство гипермаркета "Лента" на улице Закиева, об этом сообщается в сборнике официальных документов исполкома города.

- Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Оренстрой-1" разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:150311:136 площадью 13001 кв.м по ул.Закиева – торговые объекты: магазины розничной торговли, рынки, торговые комплексы – для торгового комплекса "Лента" в коммунально-складской зоне, - говорится в сообщении.

Напомним, гипермаркет "Лента" также может открыться на месте Ново-Савиновского рынка.

При этом первый в городе гипермаркет «Лента» открылся в торговом центре "ГоркиПарк".