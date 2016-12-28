На медиафасаде «Казань Арены» впервые покажут новогоднее поздравление Владимира Путина

На медиафасаде "Казань Арены" в ночь на 1 января будут показывать поздравление президента России Владимира Путина, а также праздничную программу. Об этом сообщили на самом стадионе.

- Впервые подготовлен подарок — возможность не просто провести новогоднюю ночь под открытым небом, но и насладиться трансляцией праздничной программы, поздравлением президента, боем курантов прямо на площади перед стадионом "Казань Арена", - говорится в сообщении.

Трансляция на медиафасаде будет продолжаться до часов 4 утра.