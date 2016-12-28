В Татарстане будут судить мать, которая убила двухмесячного сына соской с водкой

В Алексеевском районе Татарстана будут судить 29-летнюю Римму Черкесову, которая убила своего двухмесячного сына, дав ему соску с водкой. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете РТ.

По данным следователей, 25 сентября Черкесова у себя дома в деревне Ялкын решила успокоить плачущего сына, для чего несколько раз обмакнула соску-пустышку в водку и дала ее мальчику.

- В результате ребенок скончался от острого отравления этиловым спиртом, - отметили в СК.

По данному факту было возбуждено дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Свою вину Римма Черкесова признала, однако отказалась от дачи показаний.

Уголовное дело направлено в суд.