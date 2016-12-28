На улице Краснококшайская грабители в масках совершили налет на «Евросеть»

В Казани на улице Краснококшайская накануне вечером два грабителя в масках-шапочках ограбили магазин "Евросеть", об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

- Налет произошел 20:45, грабители, угрожая 24-летнему консультанту предметом, похожим на пистолет, открыто похитили 7 сотовых телефонов, - отметили в правоохранительных органах.

Общая сумма похищенного составила 250 тыс рублей, по данному факту было возбуждено дело по статье "Разбой".

Полиция задержала одного из подозреваемых, им оказался 27-летний безработный.