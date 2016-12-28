Завтра в части Авиастроительного района Казани не будет света

30 декабря в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 16.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.Литвинова, 31-33, ул.Луначарского, 14-16, ул.Сарапульская, 1-17, 2-18, ул.Тренева, 10-62, 15-69, ул.Центрально-Мариупольская, 91.

Кроме того, электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий района.