В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ

На 41-летнего инвалида из Набережных Челнов, который сейчас проходит принудительное лечение в психиатрической больнице, возбудили уголовное дело из-за 1000 рублей, которые он перечислил на финансирование Исламского государства. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый в 19 октября 2014 года перечислил через "Сбербанк Онлайн" 1000 рублей жительнице Дагестана.

- Он собирался финансировать терроризм, в частности, Исламское государство, при помощи этих денег, - отметили в правоохранительных органах.

ФСБ выяснило об этих перечислениях денег, в результате 28 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Выясняются все обстоятельства.