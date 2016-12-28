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В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ

В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ
16+
Фото: ProKazan

На 41-летнего инвалида из Набережных Челнов, который сейчас проходит принудительное лечение в психиатрической больнице, возбудили уголовное дело из-за 1000 рублей, которые он перечислил на финансирование Исламского государства. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый в 19 октября 2014 года перечислил через "Сбербанк Онлайн" 1000 рублей жительнице Дагестана.

- Он собирался финансировать терроризм, в частности, Исламское государство, при помощи этих денег, - отметили в правоохранительных органах.

ФСБ выяснило об этих перечислениях денег, в результате 28 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Выясняются все обстоятельства.

ProKazan.ru, 29.12.2016, 11:19
Тэги: Криминал, Деньги
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Комментарии

Горожанин29 декабря 2016, 11:31
Да, если психбольного сажать за поддержку терроризма, то ФСБ надо на его место - в психушку.
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Ссыкло29 декабря 2016, 11:46
Я про ФСБ ничего критического писать не буду, памперсы кончились.
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Горожанин29 декабря 2016, 11:51
Если он психически не нормальный, то что с него спрашивать то.
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Горожанин29 декабря 2016, 11:57
Этот шайтан не додумался в дет.дом эти деньги перечислить ?
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Горожанин29 декабря 2016, 11:59
А замазаных чинуш,коих более чем достаточно ,не пробовали за тестикулы подвешивать???Или проще палочку отработать по преступлению???
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Уху евший29 декабря 2016, 12:06
Икрам спалилсо? :-D
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Уху евший29 декабря 2016, 12:06
Теперь быстренько примут закон, чтобы предъявляли справку из дурки в сбере )))))
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Горожанин29 декабря 2016, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Я про ФСБ ничего критического писать не буду, памперсы кончились.
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да ладно ср...ся.
фсб-шная ..шня устраивает гелендвагенпробеги, каких шпиенов они поймают. Та же доктор Лиза мутный агент госдепа, а ее честь сейчас чего только не назовут.
а еще над хохлами смеемся.
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Дюма29 декабря 2016, 12:25
На Наполеона Бонапарта можно штраф наложить
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