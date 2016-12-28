Открытие Ледового городка: уникальная экстрим-горка, комната обогрева и очереди за чаем

ProKazan.ru побывал на открытии нового ледового городка на ул. Петербургской

Сегодня, 29 декабря, в столице Татарстана открылся уже ставший новогодней традицией Ледовый городок.

Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на площади перед театром кукол «Экият», опробовал новые атрракционы и внимательно рассмотрел необычные ледовые скульптуры.

На входе в городок стоит надежная охрана, которая осматривает сумки всех гостей. На какое-то время образовывается небольшая спонтанная очередь из-за женщины, которая немного повозмущалась, что ей придется показывать свои личные вещи.

Глаза разбегаются от количества больших ледяных скульптур - здесь и привычные Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, и татарские узоры с тюльпанами. Но особенный интерес вызывают сказочные персонажи, которые вырезаны с особым мастерством.

Ближе ко входу обосновалась небольшая горочка с царевной-лебедь, а чуть подальше детишки просят сфотографировать их с Василисой Прекрасной, вернее, с ее гигантской головой.

В новом Ледовом городке много интересных занятий для детей: можно покататься верхом на пони или сделать круг, удобно устроившись в санях. А для тех, кто захочет разъезжать в компании друзей, по площадке движется веселый поезд.

В ледовом городке сразу четыре горки: деревянная, с изображениями Бабы Яги и Кощея Бессмертного, горка-лебедь для самых маленьких и огромная экстрим-горка, рассчитанная даже на взрослых казанцев, горка под названием "Остров Буян".

- Такой горки больше нигде нет, и в Казани ее установили впервые. Для того, чтобы прокатиться на ней, вам понадобятся специальные "ватрушки". Если у вас есть свои - то, как и на всех остальных горках, катание бесплатное.



А взять "ватрушки" напрокат можно в основании самой горки "Остров Буян", - рассказали ProKazan.ru в администрации Ледового городка.

"Ватрушку" выдают на полчаса, стоимость проката - 150 рублей.

Все замерзшие могут отогреться горячим чаем и вкусными плюшками в обогревательной комнате, которая внутри выглядит, как уютное кафе. Цены вполне демократичные, не дороже, чем мы привыкли видеть в заведениях города.

В городке вы увидите большое количество полицейских. На наш вопрос, каждый ли день они будут здесьдежурить, мы получили утвердительный ответ. Наверное это и хорошо, что казанцы, особенно маленькие, всегда будут под надежной защитой.

В целом, городок очень красивый, создатели смогли установить даже новую горку, которой раньше никогда не бывало.

Однако у нас сложилось впечатление, что здесь еще много работы - где-то не до конца установили освещение, очень плохо со снегом под ногами - его никто не убирал, и на каждом шагу спотыкаешься.

Ледовый городок для посещения будет открыт ежедневно с 9:00 до 23:00. С полными правилами посещения городка можно ознакомиться на специальных стендах, которые, как и стены городка, подсвечиваются.