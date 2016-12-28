В Казани появится мемориальная доска в честь первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята Табеева. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров РТ, который опубликовали накануне.

Сообщается, что мемориальная доска будет установлена на фасаде здания по улице Большая Красная, 65.

- Кроме этого, исполкому предложено назвать именем Табеева сквер у здания издательства на Декабристов и одну из улиц в новом жилом комплексе в Казани, - говорится в сообщении.

​Справка



Фикрят Ахмеджанович Табеев ушел из жизни в прошлом году на 88-ом году жизни. Советский партийный и государственный деятель. Почетный гражданин Казани (2008) и Набережных Челнов (2008). Окончил Казанский государственный университет. В 1960 году стал первым секретарем Татарского обкома КПСС. Он сыграл большую роль в развитии нефтяной и нефтехимической промышленности, машиностроения в республике. Под его руководством разведаны и пущены в эксплуатацию новые месторождения нефти, основан Нижнекамск, где построен ряд крупных химических заводов.