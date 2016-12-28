В Челнах крановый завод выпустил юбилейный эротический календарь с сотрудницами

Фото были опубликованы на сайте завода

В Набережных Челнах местный крановый завод выпустил юбилейный корпоративный эротический календарь, все фото были опубликованы на сайте завода.

Напомним, в прошлом году впервые к девушкам-сотрудницам присоединились их коллеги-мужчины, которые также разделись. Наличие мужчин стало "фишкой" этого календаря. Прошлый календарь стал самым откровенным за все годы публикации с 2007 года.

Кстати



Набережночелнинский крановый завод с 2007 года изготавливает корпоративные календари, на страницах которого предстают полуобнаженные сотрудницы компании. В предыдущих годах темой фотосессии становились, в частности, собаки, в окружении которых и позируют модели. В календаре можно было увидеть бухгалтера, секретаря, системного администратора и других специалистов компании.



Представитель компании ранее сообщал, что идея создания этого календаря принадлежит гендиректору, а выпускается календарь не для продажи и распространяется среди клиентов завода. При этом на снимки попадают реальные работницы предприятия.